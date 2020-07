Alfredo Tame | Pláticas entre 40 y 20: Los favoritos de los momios

América siempre será el América, si bien todavía no hay refuerzos que puedan considerarse bomba, la plantilla del Águila es en extremo competitiva. La salida de Renato desde la temporada pasada es un lugar que no han podido llenar, al igual que el de Guido, pero la adaptación de Cáseres y el regreso de Benedetti pueden darle al equipo el equilibrio que necesita en medio campo y adelante.

Santos no deja de ser una sorpresa para mi estar más favorito que Tigres. Y no por otra cosa, entiendo su potencial ofensivo, defensivo, la idea futbolística de Almada y su estabilidad de local y de visitante pero, en Liguilla se vieron muy cortos y eso me hace pensar que si bien estarán en la fiesta grande, no los pondría más favoritos que Tigres.