Con 13 juegos disputados este semestre en la Liga MX, 11 como titular y cuatro goles, Alexis Vega es considerado uno de los hombres importantes a la ofensiva del director técnico Antonio Mohamed.

El futbolista, quien también ha sido considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, marcó cuatro goles en la Liguilla pasada y se espera que su cuota de goleo sea tan productiva y eficiente en este torneo.

ALEXIS VEGA PUBLICA LAS FOTOS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS A HORAS DE LA LIGUILLA

A horas del silbatazo inicial del partido de ida de los Cuartos de Final frente a Bravos, el jugador publicó las fotos de su festejo de cumpleaños número 28 en su cuenta personal de Instagram, además de varias felicitaciones compartidas en sus historias de esa red social.

Asimismo, lo hizo luego de ser descartado para el partido de ida del Toluca ante FC Juárez por los Cuartos de Final del Apertura 2025, debido a que se recupera de una lesión muscular y para no ser arriesgado ya sea para el duelo de vuelta en el Estadio Nemesio Diez o las Semifinales en caso de avanzar.