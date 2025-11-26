Alexis Vega publica las fotos de su fiesta de cumpleaños a horas de la Liguilla
El futbolista publicó las imágenes en sus redes sociales de sus festejos por su cumpleaños 28 a horas de jugarse los Cuartos de Final ante FC Juárez.
Alexis Vega y Toluca se perfilan hacia el bicampeonato de la Liga MX con el inicio de la Liguilla del Apertura 2025 este miércoles en partido frente a FC Juárez, que viene de clasificar tras un par de encuentros en el Play-In y luego de superar al Pachuca.
Con 13 juegos disputados este semestre en la Liga MX, 11 como titular y cuatro goles, Alexis Vega es considerado uno de los hombres importantes a la ofensiva del director técnico Antonio Mohamed.
El futbolista, quien también ha sido considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, marcó cuatro goles en la Liguilla pasada y se espera que su cuota de goleo sea tan productiva y eficiente en este torneo.
ALEXIS VEGA PUBLICA LAS FOTOS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS A HORAS DE LA LIGUILLA
A horas del silbatazo inicial del partido de ida de los Cuartos de Final frente a Bravos, el jugador publicó las fotos de su festejo de cumpleaños número 28 en su cuenta personal de Instagram, además de varias felicitaciones compartidas en sus historias de esa red social.
Asimismo, lo hizo luego de ser descartado para el partido de ida del Toluca ante FC Juárez por los Cuartos de Final del Apertura 2025, debido a que se recupera de una lesión muscular y para no ser arriesgado ya sea para el duelo de vuelta en el Estadio Nemesio Diez o las Semifinales en caso de avanzar.
En la fiesta de Alexis Vega estuvieron varios de sus compañeros de equipo, entre ellos Marcel Ruiz y Héctor Herrera, quien recientemente incluso fue vinculado con Paola Villalobos como su pareja sentimental y tras su divorcio.