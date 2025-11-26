    Liga MX

    FC Juárez vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de ida de Cuartos de Final de Liguilla

    Los Diablos Rojos quieren evitar sorpresas en su visita a los Bravos tras acabar como líder del torneo regular; los de FC Juárez vienen de dos juegos en Play-In.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Listo para Liguilla? Mohamed decide sobre Alexis Vega

    FC Juárez vs. Toluca es el duelo entre el mejor equipo a lo largo del torneo regular del Apertura 2025 con el octavo lugar de la tabla de posiciones y que clasificó después de tener que disputar un par de partidos de Play-In para instalarse en los Cuartos de Final de la Liguilla.

    Los Bravos de FC Juárez perdieron en su primer partido del Play-In ante Tijuana, pero tuvieron una nueva oportunidad de clasificar ante el ganador del otro Play-In, los Tuzos del Pachuca, quienes estrenaron en Fase Final a Esteban Solari como director técnico tras la salida de Jimmy Lozano.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL FC JUÁREZ VS. TOLUCA DE CUARTOS DE FINAL DE IDA DE LA LIGA MX

    Toluca acabó como líder tras 17 jornadas en la Liga MX Apertura 2025 y debió parar dos semanas y media antes de reanudar su participación en el torneo ahora dentro de la Liguilla frente a un equipo que viene encaminado luego de dos juegos en Play-In pero con la incertidumbre de la continuidad de su director técnico Martín Varini.

    El conjunto escarlata busca el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed y lo hace ante un equipo con el que tiene cuatro juegos consecutivos sin perder, los últimos cuatro han sido victoria y los dos más recientes con la portería intacta tras ganar 0-4 y 0-2, ambos de visita y en este año.

    • Cuándo es el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: el partido es el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez.
    • A qué hora es el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: sigue este encuentro por el Livestream de tudn.com.

    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MXFC JuárezToluca

