FC Juárez vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de ida de Cuartos de Final de Liguilla
Los Diablos Rojos quieren evitar sorpresas en su visita a los Bravos tras acabar como líder del torneo regular; los de FC Juárez vienen de dos juegos en Play-In.
FC Juárez vs. Toluca es el duelo entre el mejor equipo a lo largo del torneo regular del Apertura 2025 con el octavo lugar de la tabla de posiciones y que clasificó después de tener que disputar un par de partidos de Play-In para instalarse en los Cuartos de Final de la Liguilla.
Los Bravos de FC Juárez perdieron en su primer partido del Play-In ante Tijuana, pero tuvieron una nueva oportunidad de clasificar ante el ganador del otro Play-In, los Tuzos del Pachuca, quienes estrenaron en Fase Final a Esteban Solari como director técnico tras la salida de Jimmy Lozano.
HORARIO Y DÓNDE VER EL FC JUÁREZ VS. TOLUCA DE CUARTOS DE FINAL DE IDA DE LA LIGA MX
Toluca acabó como líder tras 17 jornadas en la Liga MX Apertura 2025 y debió parar dos semanas y media antes de reanudar su participación en el torneo ahora dentro de la Liguilla frente a un equipo que viene encaminado luego de dos juegos en Play-In pero con la incertidumbre de la continuidad de su director técnico Martín Varini.
El conjunto escarlata busca el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed y lo hace ante un equipo con el que tiene cuatro juegos consecutivos sin perder, los últimos cuatro han sido victoria y los dos más recientes con la portería intacta tras ganar 0-4 y 0-2, ambos de visita y en este año.
- Cuándo es el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: el partido es el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez.
- A qué hora es el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el FC Juárez vs. Toluca de Liguilla: sigue este encuentro por el Livestream de tudn.com.