FC Juárez vs. Toluca es el duelo entre el mejor equipo a lo largo del torneo regular del Apertura 2025 con el octavo lugar de la tabla de posiciones y que clasificó después de tener que disputar un par de partidos de Play-In para instalarse en los Cuartos de Final de la Liguilla.

HORARIO Y DÓNDE VER EL FC JUÁREZ VS. TOLUCA DE CUARTOS DE FINAL DE IDA DE LA LIGA MX

Toluca acabó como líder tras 17 jornadas en la Liga MX Apertura 2025 y debió parar dos semanas y media antes de reanudar su participación en el torneo ahora dentro de la Liguilla frente a un equipo que viene encaminado luego de dos juegos en Play-In pero con la incertidumbre de la continuidad de su director técnico Martín Varini.

El conjunto escarlata busca el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed y lo hace ante un equipo con el que tiene cuatro juegos consecutivos sin perder, los últimos cuatro han sido victoria y los dos más recientes con la portería intacta tras ganar 0-4 y 0-2, ambos de visita y en este año.