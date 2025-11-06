Futbolista de mil batallas, campeón en dos ocasiones en el futbol mexicano, tres Copas Oro y recientemente campeón de la Concacaf de la Concacaf Champions League. A sus 31 años, Jesús Gallardo busca un título más con el Toluca, el bicampeonato con los Diablos Rojos.

El defensa mexicano aseguró que lo que busca el cuadro choricero es hacer del Nemesio Diez un ‘auténtico infierno’ y el equipo va por el bicampeonato. “Llegaron varios jugadores a reforzarnos en posiciones claves, Castro, Santi y Diego lo están haciendo muy bien, por ser grandes futbolistas y excelentes personas”, destacó Jesús Gallardo.

PUBLICIDAD

El Nemesio Diez hará sentir su localía cuando los equipos visitantes lleguen a enfrentar a los Diablos Rojos en la próxima Liguilla, el también seleccionado mexicano señaló que les ha ido muy bien con su afición, haciendo el futbol que Toluca disfruta, aprovechando la cancha y a sus jugadores.