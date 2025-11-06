    Futbol

    ¡Toluca va por el bicampeonato en la Liga MX!

    El futbolista Jesús Gallardo asegura que los Diablos Rojos tienen los ‘argumentos’ futbolísticos para repetir ahora en el Apertura 2025.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Toluca está para el bicampeonato: Jesús Gallardo

    Futbolista de mil batallas, campeón en dos ocasiones en el futbol mexicano, tres Copas Oro y recientemente campeón de la Concacaf de la Concacaf Champions League. A sus 31 años, Jesús Gallardo busca un título más con el Toluca, el bicampeonato con los Diablos Rojos.

    El defensa mexicano aseguró que lo que busca el cuadro choricero es hacer del Nemesio Diez un ‘auténtico infierno’ y el equipo va por el bicampeonato. “Llegaron varios jugadores a reforzarnos en posiciones claves, Castro, Santi y Diego lo están haciendo muy bien, por ser grandes futbolistas y excelentes personas”, destacó Jesús Gallardo.

    PUBLICIDAD

    El Nemesio Diez hará sentir su localía cuando los equipos visitantes lleguen a enfrentar a los Diablos Rojos en la próxima Liguilla, el también seleccionado mexicano señaló que les ha ido muy bien con su afición, haciendo el futbol que Toluca disfruta, aprovechando la cancha y a sus jugadores.

    Finalmente, Jesús Gallardo puntualizó que ya los equipos mexicanos saben jugar Liguillas, comenzando por Toluca, América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, sin olvidar a Chivas, que está teniendo un buen cierre de torneo. “Va a ser una gran Liguilla esperemos que pasen los buenos jugadores y que gane el Toluca obvio”.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Crisitano Ronaldo revela cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

    Crisitano Ronaldo revela cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

    1 min
    Cruz Azul decide la sede para jugar en el Clausura 2026

    Cruz Azul decide la sede para jugar en el Clausura 2026

    2 min
    Jugador de la Liga MX está nominado para los premios The Best de la FIFA

    Jugador de la Liga MX está nominado para los premios The Best de la FIFA

    2 min
    América lanza petición para cuidar a Zendejas de cara a la liguilla

    América lanza petición para cuidar a Zendejas de cara a la liguilla

    1 min
    Katia Itzel García, nominada a la Mejor Árbitra del Mundo

    Katia Itzel García, nominada a la Mejor Árbitra del Mundo

    Relacionados:
    FutbolJesús GallardoToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La CQ: Nuevo ingreso (Temporada 4)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX