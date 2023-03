Alexis Vega no será sancionado por Chivas tras video en una fiesta después del Clásico Nacional

“Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Imagínate, te digo que no voy al América, llega una oferta de ellos y (en Chivas) ya no me quieren, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento aquí y trataré de disfrutarlo al máximo”, fueron las palabras del delantero que no cayeron bien a todos.