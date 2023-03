América derrota a Chivas en un espectacular y dramático Clásico de México

Eso no quiere decir que Chivas no generaba, pero el problema era el de todo el torneo, la falta de tino de sus delanteros. Si no aparece un jugador desde segunda línea para finiquitar las jugadas, no hay gol. Sus delanteros son incapaces de poner el balón entre los tres palos, y si lo logran, no llevan la fuerza ni la colocación para vencer al guardameta.