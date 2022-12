Alexis Vega revela que descartó una oferta para jugar en Europa

“Después no es que me ande ofreciendo a todos los equipos o que le diga mi representante 'métete ahí y diles que aquí estoy', siempre lo he dicho; estoy muy tranquilo que si algún día algún equipo me va a querer, va a venir, va a preguntar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa y si no como siempre lo dije cuando renové, yo me quedo aquí feliz”, indicó Alexis Vega a Erick López en exclusiva para TUDN.