Alexis Vega revela que Pumas lo despreció y pensó en dejar el futbol

"Me dieron un mes de prueba, yo lo tomé con mucha motivación y bueno a las dos semanas el técnico me manda por los uniformes porque me iban a registrar y bueno yo contento, feliz porque como ya me habían dicho que no iba a ser registrado, cambiaron todo radical y fue muy bonito para mí. Duré seis años, hasta los 15 defendí la camiseta de los Pumas. Posteriormente me dieron las gracias, yo sentía que el futbol se había acabado para mi, pero no sabía que otros equipos podrían abrir las puertas para mí", contó el '10' de Chivas, con quien está cerca de renovar.