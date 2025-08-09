Video ¿Alerta amber en Rayados? Así la dura crítica a Lucas Ocampos y Torrent

Monterrey vive un complicado momento tras su fracaso en la Leagues Cup donde no pudo ganar ningún partido en el tiempo regular y la afición se pronuncia al respecto.

Una fan de Rayados se manifestó en las afueras de El Barrial para criticar el mal paso de Rayados, especialmente el de Lucas Ocampos y Domenec Torrent.

La aficionada colocó un cartel del futbolista argentino con una supuesta alerta amber en la que detalla que fue visto por última vez el 15 de diciembre del 2024 en la Final de ida de la Liga MX ante América, partido en el que se lesionó.

Ocampos sufrió una lesión miotendinosa de isquiotibiales derechos que le hizo perderse algunos partidos del Clausura 2025; desde entonces no ha podido recuperar el nivel que mostró en su primer torneo con Monterrey.

El extremo argentino de 31 años registra dos goles y cinco asistencias en 37 partidos disputados con Rayados.

Además, la aficionada regia también se pronunció en contra de Domenec Torrent, pues considera que el técnico español declara mucho y da pocos resultados.

“Torrent, tú aún no has ganado nada, mejor cállate y ponte a trabajar”, se lee en el cartel que la fan mostró en las afueras de El Barrial.

Monterrey regresa a la actividad de la Liga MX este lunes 11 de agosto cuando visite a León en la Jornada 4. En sus partidos anteriores, perdió 3-0 contra Pachuca y venció 0-1 a San Luis y 3-1 al Atlas.

En la Leagues Cup, cayó 2-3 frente a Cincinnati y 0-2 ante Charlotte FC, y derrotó en penales 5-3 a New York Red Bulls tras empatar 1-1 en el tiempo regular.