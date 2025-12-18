Monterrey Monterrey se reforzaría con el defensa Daniel Alonso Aceves para el Clausura 2026 El Monterrey comienza a reforzarse de cara al Torneo Clausura 2026 y la línea defensiva es una prioridad.

Video Rayados responde a la salida de Ramos

Una de las líneas que buscará reforzar Domènec Torrent será la defensiva, donde se dio la inesperada salida de Sergio Ramos y, además, fue donde más sufrieron durante el torneo pasado.

PUBLICIDAD

Para cubrir uno de los espacios de la zaga, se espera la llegada del defensa Daniel Alonso Aceves, quien emigrará de las filas del Pachuca e incluso ha jugado fuera de México, como en el Real Oviedo de España y el Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos.

Según información del reportero de TUDN Diego Medina, todo indica que su transferencia se daría muy pronto, ya que lo único que detiene que aún no se haga oficial es que se están cerrando detalles del contrato, puesto que entre Tuzos y Rayados ya hay acuerdo.

La negociación por el defensa surgido de las fuerzas básicas de los Tuzos tiene semanas y quedaría en 3.5MDD, en venta definitiva, por el futbolista de 24 años de edad.