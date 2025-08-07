    Monterrey

    Monterrey pierde ante Charlotte y ambos están fuera de la Leagues Cup

    Los Rayados juegan sin la mayoría de sus titulares y pagan el precio al caer ante Charlotte en su despedida de la Leagues Cup.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    .
    Imagen TUDN
    .

    En partido de la jornada 3 de la Leagues Cup, Monterrey, que jugó con cuadro alternativo, sucumbió 2-0 ante el Charlotte, para terminar su participación en el torneo internacional con solamente dos puntos.

    PUBLICIDAD

    Sería hasta el minuto 57, en un tiro de esquina desde banda izquierda cobrado por Liel Abada, que en el corazón del área aparecería Bill Tuiloma para desviar la trayectoria del balón ligeramente con un cabezazo y mandarlo al fondo para el 1-0 en favor de Charlotte.

    Dos minutos después, en una descolgada desde medio campo, Brandon Cambridge mandó el centro desde costado derecho, para que apareciera Tyger Smalls de frente al arco para simplemente empujar la de gajos y marcar el segundo del cuadro de la MLS.

    Con este marcador, Rayados sumó su segunda derrota de la competencia después de caer ante Cincinnati en su debut, a cambio de una victoria, en penales, sobre el New York Red Bulls.

    Por su parte, Charlotte sumó su primera victoria de la competencia y también culminó con este encuentro su participación en la Leagues Cup.

    Más sobre Leagues Cup

    2 min
    Lo que en Cruz Azul realmente preocupó tras la goleada de Seattle

    Lo que en Cruz Azul realmente preocupó tras la goleada de Seattle

    2 min
    Phil Neville estalla ante el grito discriminatorio en el América vs. Portland Timbers

    Phil Neville estalla ante el grito discriminatorio en el América vs. Portland Timbers

    2:08
    ¡Estalla Phil Neville y quiso parar el partido ante el América!

    ¡Estalla Phil Neville y quiso parar el partido ante el América!

    1 min
    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025

    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025

    1 min
    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025

    Relacionados:
    Monterrey