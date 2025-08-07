En partido de la jornada 3 de la Leagues Cup, Monterrey, que jugó con cuadro alternativo, sucumbió 2-0 ante el Charlotte, para terminar su participación en el torneo internacional con solamente dos puntos.

Sería hasta el minuto 57, en un tiro de esquina desde banda izquierda cobrado por Liel Abada, que en el corazón del área aparecería Bill Tuiloma para desviar la trayectoria del balón ligeramente con un cabezazo y mandarlo al fondo para el 1-0 en favor de Charlotte.

Dos minutos después, en una descolgada desde medio campo, Brandon Cambridge mandó el centro desde costado derecho, para que apareciera Tyger Smalls de frente al arco para simplemente empujar la de gajos y marcar el segundo del cuadro de la MLS.

Con este marcador, Rayados sumó su segunda derrota de la competencia después de caer ante Cincinnati en su debut, a cambio de una victoria, en penales, sobre el New York Red Bulls.