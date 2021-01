"Ésta es la oportunidad que siempre quise, porque en Toluca me fue bien, pero pasó lo de la lesión y estuve un buen rato fuera, me perdí muchos partidos, el torneo pasado siento que alcancé a llegar a mi nivel al último, me siento muy bien, me siento en mi mejor nivel para pelear por un puesto y sumar para llegar a la Selección otra vez".

"Me afectó bastante porque fue mi primer llamado a Selección Mayor, fue en mi cumpleaños el día de mi lesión y todo lo que pasó, la ecuperación me costó demasiado, pero bueno, tuve gente que me apoyó, pero gracias a Dios volví, obviamente sabía que me iba a costar, los primeros partidos me costaron bastante, son cosas que no todos ven., ya me siento en mi mejor nivel, ya pasó todo eso", apuntó.