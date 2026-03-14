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    EN VIVO| San Luis vs Pachuca - Clausura 2026

    La Jornada 11 de la Liga MX continúa con este emocionante duelo.

    Por:
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    Video ¡Arranca el partido! Atlético San Luis vs Pachuca, en vivo aquí

    Atlético San Luis y Pachuca se enfrentan en la Jornada 11 del Clausura 2026 en un partido que se jugará en el Estadio Libertad Financiera.

    Los potosinos suman únicamente una victoria en cuatro partidos y vienen de ser goleados por el Cruz Azul al son de 3-0. Suma 10 puntos y es el sitio 12 del torneo.

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    Sin embargo, cuentan con el atractivo de tener entre sus filas a Joa Pedro el goleador del Apertura 2026 y actual líder de goleo con nueve tantos, a tres de Paulinho y de Armando 'Hormiga' González.

    Del otro lado, los númeritos de los Tuzos son diferentes. Son cuarto lugar del caméonato con 20 puntos y en los últimos ocho juegos solo ha perdido un partido. Viene de vencer 2-1 al Puebla en la fecha 10.

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    Sigue aquí las incidencias del partido:

    • Ha sido un inicio de partido muy atropellado con varias patadas de ambos lados y con atención médica en el campo.
    • A los 15 minutos, Pachuca mete el balón en las redes, pero en fuera de lugar.
    Video ¿Bien anulado? El gol con el que se adelantaba Pachuca vs. San Luis
    • Jesús Medina se pierde una grande a los 20 minutos. Remata con el hombro, en vez de con la cabeza, y manda el balón encima del arco.
    Video ¡La curiosa forma con la que Jesús Medina iba a clavar un golazo a Pachuca!
    • A los 30 minutos, Joao Pedro y Carlos Moreno, arquero de Tuzos, chocan en el área, pero el árbitro deja correr el balón.
    • A los 44 minutos, Joao Pedro recibe un gran balón en el área y con un remate raso desfigurado anota su décimo gol del torneo.
    • A los 45 + 5, Joao Pedro filtra un balón y Román Torres se pierde en segundo gol de San Luis.
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