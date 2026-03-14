San Luis EN VIVO| San Luis vs Pachuca - Clausura 2026 La Jornada 11 de la Liga MX continúa con este emocionante duelo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Arranca el partido! Atlético San Luis vs Pachuca, en vivo aquí

Atlético San Luis y Pachuca se enfrentan en la Jornada 11 del Clausura 2026 en un partido que se jugará en el Estadio Libertad Financiera.

Los potosinos suman únicamente una victoria en cuatro partidos y vienen de ser goleados por el Cruz Azul al son de 3-0. Suma 10 puntos y es el sitio 12 del torneo.

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Sin embargo, cuentan con el atractivo de tener entre sus filas a Joa Pedro el goleador del Apertura 2026 y actual líder de goleo con nueve tantos, a tres de Paulinho y de Armando 'Hormiga' González.

Del otro lado, los númeritos de los Tuzos son diferentes. Son cuarto lugar del caméonato con 20 puntos y en los últimos ocho juegos solo ha perdido un partido. Viene de vencer 2-1 al Puebla en la fecha 10.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Ha sido un inicio de partido muy atropellado con varias patadas de ambos lados y con atención médica en el campo.

A los 15 minutos, Pachuca mete el balón en las redes, pero en fuera de lugar.

Video ¿Bien anulado? El gol con el que se adelantaba Pachuca vs. San Luis

Jesús Medina se pierde una grande a los 20 minutos. Remata con el hombro, en vez de con la cabeza, y manda el balón encima del arco.

Video ¡La curiosa forma con la que Jesús Medina iba a clavar un golazo a Pachuca!

A los 30 minutos, Joao Pedro y Carlos Moreno, arquero de Tuzos, chocan en el área, pero el árbitro deja correr el balón.

A los 44 minutos, Joao Pedro recibe un gran balón en el área y con un remate raso desfigurado anota su décimo gol del torneo.