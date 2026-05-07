Liga de Expansión MX El Club Celaya analiza emigrar de Liga Premier a Liga de Expansión El cuadro cajetero tiene la invitación de integrarse a la Liga de Expansión, pero aún analiza el tema.

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Los movimientos en Liga de Expansión comienzan a darse con miras al Torneo Apertura 2026 y dentro de estos, ya se cuenta con Alacranes de Durango como equipo invitado, se está viendo el tema de Irapuato, pero salió otro nombre, otro club que tiene rato congelado, pero que ya se fue a Piratas de Veracruz.

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Hablamos de Celaya, equipo que hoy en día, comandado por Cristian Ríos, ya se encuentra en Liga Premier y es un equipo de los más competitivos y la Liga Premier junto a la Liga de Expansión le dieron la carta abierta para ser equipo invitado.

Lo que les podemos asegurar es que en las altas esferas del Celaya están analizando fríamente si se dará o no esa decisión, por allá de de agosto, y tomando en cuenta que, lo que es la Liga Premier con el equipo de Celaya están analizándolo.

Las dudas llegan en el sentido de que saben que puede ser complicado de un solo golpe llegar a la Liga Expansión por el tema económico, porque tampoco hay subsidio y que obviamente Celaya buscará mantenerse de forma sostenible para pronto estar de nueva cuenta en la Liga de Expansión.

Hay dos formas de escalar de un circuito a otro y estas son mediante la invitación o ser campeón en esta división, Celaya lo está analizando, lo único que sí podemos decir es que el equipo no quiere arriesgarse económicamente, pero es una opción.