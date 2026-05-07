    Liga de Expansión MX

    El Club Celaya analiza emigrar de Liga Premier a Liga de Expansión

    El cuadro cajetero tiene la invitación de integrarse a la Liga de Expansión, pero aún analiza el tema.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen x

    Los movimientos en Liga de Expansión comienzan a darse con miras al Torneo Apertura 2026 y dentro de estos, ya se cuenta con Alacranes de Durango como equipo invitado, se está viendo el tema de Irapuato, pero salió otro nombre, otro club que tiene rato congelado, pero que ya se fue a Piratas de Veracruz.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga de Expansión MX

    ¡Veracruz tendrá equipo de futbol de Liga de Expansión!
    1 mins

    ¡Veracruz tendrá equipo de futbol de Liga de Expansión!

    Liga de Expansión MX
    Antonio Portales deja Europa y regresa a la Liga de Expansión MX
    1 mins

    Antonio Portales deja Europa y regresa a la Liga de Expansión MX

    Liga de Expansión MX
    Guadalajara se refuerza con jugador del San José Earthquakes de la MLS
    1 mins

    Guadalajara se refuerza con jugador del San José Earthquakes de la MLS

    Liga de Expansión MX
    Otro jugador del Earthquakes llegará a ser refuerzo de Guadalajara
    1:16

    Otro jugador del Earthquakes llegará a ser refuerzo de Guadalajara

    Liga de Expansión MX
    Liga Expansión MX registró el mayor tiempo efectivo de juego en el Apertura 2025
    1 mins

    Liga Expansión MX registró el mayor tiempo efectivo de juego en el Apertura 2025

    Liga de Expansión MX
    ¿Cuáles son los equipos con certificado para el ascenso en Liga de Expansión MX?
    1 mins

    ¿Cuáles son los equipos con certificado para el ascenso en Liga de Expansión MX?

    Liga de Expansión MX
    Irapuato golea a Venados en su regreso a la Liga de Expansión MX
    1 mins

    Irapuato golea a Venados en su regreso a la Liga de Expansión MX

    Liga de Expansión MX
    La FMF complacida con el informe del TAS sobre apelación de clubes de Liga Expansión MX
    1:22

    La FMF complacida con el informe del TAS sobre apelación de clubes de Liga Expansión MX

    Liga de Expansión MX
    ¡Hay respuesta de TAS a equipos de Liga de Expansión MX!
    1:15

    ¡Hay respuesta de TAS a equipos de Liga de Expansión MX!

    Liga de Expansión MX
    TAS da primer informe sobre apelación de equipos de Liga de Expansión MX
    3 mins

    TAS da primer informe sobre apelación de equipos de Liga de Expansión MX

    Liga de Expansión MX

    Hablamos de Celaya, equipo que hoy en día, comandado por Cristian Ríos, ya se encuentra en Liga Premier y es un equipo de los más competitivos y la Liga Premier junto a la Liga de Expansión le dieron la carta abierta para ser equipo invitado.

    Lo que les podemos asegurar es que en las altas esferas del Celaya están analizando fríamente si se dará o no esa decisión, por allá de de agosto, y tomando en cuenta que, lo que es la Liga Premier con el equipo de Celaya están analizándolo.

    Las dudas llegan en el sentido de que saben que puede ser complicado de un solo golpe llegar a la Liga Expansión por el tema económico, porque tampoco hay subsidio y que obviamente Celaya buscará mantenerse de forma sostenible para pronto estar de nueva cuenta en la Liga de Expansión.

    Hay dos formas de escalar de un circuito a otro y estas son mediante la invitación o ser campeón en esta división, Celaya lo está analizando, lo único que sí podemos decir es que el equipo no quiere arriesgarse económicamente, pero es una opción.

    Recordamos también que ya está Cruz Azul Hidalgo, Alacranes de Durango y también lo que es Piratas de Veracruz como nuevos clubes.

    Relacionados:
    Liga de Expansión MXCelaya

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    El show, crónica de un asesinato
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX