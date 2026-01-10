    Liga de Expansión MX

    Guadalajara se refuerza con jugador del San José Earthquakes de la MLS

    El joven mediocampista tiene experiencia en selecciones menores y estuvo en el Mundial Sub-17.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Chivas pierde a un delantero a horas de su primer partido del Clausura 2026

    El mercado de fichajes se ha movido en este inicio del Clausura 2026 de la Liga MX y Guadalajara no se ha quedado atrás y ha hecho contrataciones para apuntalar el equipo.

    Ante esta situación, se dio a conocer que el joven mediocampista mexicoamericano Iván Cruz Medina llegará a préstamo por un año con opción de compra proveniente del San José Earthquakes de la MLS.

    Liga de Expansión MX

    De concretarse el fichaje, el jugador llegaría para reforzar al Tapatío de la Liga de Expansión MX, equipo filial de las Chivas de primera división del Futbol Mexicano.

    El joven de 19 años terminó su formación en la liga de desarrollo de la MLS, su último equipo fue el The Town FC, en donde disputó 88 partidos, anotó 13 goles y dio ocho asistencias en los 5,903 minutos que sumó.

    Cruz Medina ha disputado juegos con la Selección Mexicana, pero estuvo en el Mundial Sub-17 con la Selección de Estados Unidos.

    El Tapatío empató en el inicio del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX en su visita a la La Paz.

    Relacionados:
    Liga de Expansión MX

