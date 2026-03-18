Liga de Expansión MX ¡Veracruz tendrá equipo de futbol de Liga de Expansión! A partir del Apertura 2026, el puerto de Veracruz contará con franquicia de futbol, tras aprobarse la compra del Celaya.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Veracruz volverá a tener equipo de futbol

Desde hace un año comenzó el rumor de que regresaba el futbol profesional al puerto de Veracruz, con el equipo de futbol Piratas, que ocupará el lugar que tenía Celaya, para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX de Expansión.

El anuncio oficial se dará a conocer en la próxima Asamblea de Dueños y lo que se busca es que la nueva franquicia no tenga los problemas financieros, que aquejaron a los Tiburones Rojos.

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Los Toros de Celaya desaparecerán, tras la compra de la franquicia por parte de José Carlos Vives Gómez y por cuestiones legales no se podrán llamar Tiburones Rojos, por lo que serán Piratas.

La nueva directiva jarocha ya busca futbolistas y cuerpo técnico para alistar su debut después de la Copa del Mundo 2026.

En más información de la Liga de Expansión, Cimarrones de Sonora se encuentra en proceso de revisión de cumplimientos para que la franquicia se convierta en la Jaiba Brava del Tampico Madero. Los otros clubes que buscan cambios en sus franquicias son Tepatitlán, Tlaxcala y Alebrijes de Oaxaca.