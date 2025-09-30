Video ¿Fue su mejor momento? ‘Chuy’ lo dice claro y enciende el debate

La Liga Expansión MX dio a conocer que tras la Jornada 8 del Apertura 2025 se llegó a un récord histórico desde la creación de la categoría.

Se trata del tiempo efectivo de juego, el cual fue de 63:20 minutos, el encuentro que más aportó a esta estadística fue el de Atlante vs. UdeG con un promedio de 68%, le siguió el duelo entre Venados y Mineros con un 64%.

“El Apertura 2025 no solo impone un récord colectivo, sino que refuerza la tendencia

de crecimiento en el dinamismo y la calidad del juego en la Liga BBVA Expansión MX”, se lee en parte del comunicado.

Al momento, la Jaiba Brava es líder de la competencia con 20 puntos, le sigue de cerca el Cancún FC con 19 y un poco más abajo, Atlante con 16 unidades.

En el fondo de la tabla aparecen Morelia, Mineros y Leones Negros con 11, 10 y 9 puntos respectivamente.

Otros datos destacados de la Liga Expansión MX

Hay nueva marca de arco invicto, Christopher Andrade, portero de Cancún, no recibió anotaciones en 585 minutos, fue hasta el minuto 45 del primer tiempo que la Jaiba Brava logró anotarle; en la Jornada 8.