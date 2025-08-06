La integración de Isaías Violante a su nuevo equipo ha ido en buen ritmo. El ex jugador del Toluca considera que el técnico del América, André Jardine le ha brindado la oportunidad de jugar en varias posiciones y considera que ha respondido, así lo dio a conocer en entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Julio Ibáñez.

“Con Renato Paiva, en Toluca, me ponían por el sector de la izquierda, aunque cuando llegó Helinho me movieron por derecho y eso fue lo que le gustó a Jardine, sabía que puedo jugar por izquierda, derecha e incluso de lateral izquierdo, soy un jugador que confía en su pierna derecha y esto me da un plus”, destacó Violante.

En el segundo partido de la Leagues Cup, América tuvo que recurrir a los penales para sumar un punto de más y aspirar a la siguiente fase del certamen, situación que no se concretó por otros resultados que se dieron. Una anécdota que seguramente contará Violante a sus hijos y nietos fue esa tanta de penales.

Isaías señala que en el partido el técnico les da a conocer a sus futbolistas la lista previa de cobradores. En esa ocasión le tocó el número nueve, por lo que iba a ser difícil el ejecutar la pena máxima, en ese turno.

La tanta de penales se extendió y la Pantera pidió no cobrar su penal debido a un calambre, por lo que Violante subió al octavo lugar, el definitivo. “Tenía muchas ganas de cobrar el penal, por lo caliente del partido, fue una tanda de penales de mucho nervio, perfecta, si queríamos tener más vida en el torneo debíamos cobrar bien, el equipo confió y me tocó cobrar el definitivo, un poco nervioso”.

Isaías Violante no oculta el mal torneo que tuvo América en la Leagues Cup, al quedarse en el camino, tras dejar puntos ante Real Salt Lake y el propio Minnesota. “Como jugadores siempre queremos ganar y es frustrante para nosotros, lo dije cuando llegué América tiene que competir en todo y que estén tranquilos”, sentenció.