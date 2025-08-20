Toluca
Toluca vs. Orlando City | Horario y dónde ver este encuentro de la Leagues Cup
Los Diablos Rojos buscarán su boleto ante a las Semifinales de la competencia internacional ante el cuadro de la MLS.
Por:
Erick Morales Baca.
Video Así podrás ver el Toluca vs. Orlando City de la Leagues Cup
Una vez superada la etapa de grupos, la Leagues Cup inicia su fase de eliminación directa, donde se verán los mejores encuentros del torneo internacional y uno de los más atractivos será en el que se presente el campeón del futbol mexicano, Toluca, para enfrentarse al Orlando City de la MLS en los Cuartos de Final de la competencia.
Los Diablos Rojos llegaron a esta instancia tras imponerse en sus tres encuentros de la primera fase, sobre New York City y Montreal en tiempo reglamentario, mientras que sobre Columbus Crew lo hizo por la vía de los penales.
Por su parte, Orlando City aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la competencia al pasar sobre Necaxa y Atlas en los 90 minutos y caer ante Pumas en penales.
HORARIO Y DÓNDE VER TOLUCA VS. ORLANDO CITY
- Fecha: El miércoles 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park – Carson, CA.
- Horario: A las 7:00 pm del centro de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 del Centro y 6:00 del Pacífico en los Estados Unidos.
- Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de la señal de Canal 9 y TUDN en México.
