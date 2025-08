“Fíjate que lo curioso es que han armado una competición que es para pensárselo . Muchos equipos del tercer partido ya no nos jugamos nada. Porque es un tema que ya no voy a hablar más, pero es para reflexionarlo. Lo podíamos hacer mejor.

“Y mañana, ¿qué pasa? No nosotros, América, muchos equipos importantes, Chivas… pues nos sobra el tercer partido, nos han quitado tiempo de entrenamiento, no hemos podido entrenar bien. Nuestro equipo lleva 10 partidos jugados y tiene 10 entrenos de calidad antes de marcharnos, básicamente en el Mundial de Clubes. Todo esto no es excusa, es una realidad”, recalcó Domenec Torrent.