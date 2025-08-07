Cruz Azul vuelve a sufrir error de Mier, pero se va con golazo de Rivero

Video Resumen | ¿Otra vez Mier? El portero vuelve a encender las alarmas en Cruz Azul

Cruz Azul volvió a sufrir un error de Kevin Mier, pero al menos la Máquina no tuvo una despedida del todo frustrante de la Leagues Cup 2025 en su partido ante el Colorado Rapids.

Marcador de 2-2 en tiempo regular y 5-3 en penales a favor de la escuadra de la Liga MX que inició el partido con un gol del Colorado que fue 'cortesía' del portero Kevin Mier, quien tuvo una nueva falla importante para el Cruz Azul que Rafael Navarro capitalizó.

PUBLICIDAD

Las cosas se complicaban más para el conjunto de la Liga MX después de que Andreas Maxso pusiera el egundo poco antes del descanso y los dirigidos por Nicolás Larcamón parecían no levantar cabeza.

El segundo tiempo fue ostensiblemente distinto para el conjunto mexicano que parecía conseguir un golazo vía Ditta, mismo que acabó por ser autogol, pero que de igual forma sirvió para subir al marcador y descontar la ventaja.

Quien sí se lució fue Nacho Rivero quien impactó de tres dedos y de primera intención para poner el balón en el ángulo y, de esta forma, Cruz Azul puso con mucha elegancia la igualdad.

Y ahora sí, Cruz Azul no falló más, incluso en la tanda de penales, para quedrse con un punto extra que llega demasiado tarde para la Máquina que ya estaba eliminada desde antes de disputar este compromiso, al igual que el Colorado.