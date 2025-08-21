    leagues cup

    La MLS se burla de la Liga MX tras eliminación en la Leagues Cup 2025

    La liga de Estados Unidos publicó un mensaje que, sin texto de por medio, dejó en claro quién domina en el torneo binacional.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Barrida histórica! La burla de la MLS a la Liga MX por la Leagues Cup

    La MLS se impuso en la Leagues Cup 2025 luego de dejar fuera a los equipos de la Liga MX en los Cuartos de Final por lo que dejó sin posibilidad a los cuadros mexicanos de ganar el título.

    Un caso similar se vivió el año pasado cuando las Semifinales las disputaron sólo equipos de Estados Unidos pero bajo otro formato, luego de la eliminación en Cuartos de Final de América y Mazatlán.

    Esa vez clasificaron Colorado Rapids, Philadelphia Union, LAFC y Columbus Crew, éste a la postre campeón tras imponerse al conjunto angelino.

    Ahora lograron clasificar LA Galaxy, Seattle Sounders, Orlando City e Inter Miami después de dejar fuera a los mexicanos Pachuca, Puebla, Toluca y Tigres.

    Por lo tanto, la cuenta oficial de la MLS en X publicó un GIF en el que barren el piso en relación a que ‘barrieron’ a los cuadros mexicanos sin dejarlos con la posibilidad de avanzar a la Final o tratar de conseguir uno de los tres boletos que la Leagues Cup otorga para la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

    De los equipos que se encuentran aún vigentes, Seattle Sounders e Inter Miami han llegado a una Final de Leagues Cup, el primero lo hizo en 2021 cuando perdió ante León y el segundo en 2023 cuando ganó a Nashville SC.


