Luis Suárez humilla a portero debutante de Pumas y así reacciona Messi

Tras la expulsión de Keylor Navas el partido pasado, Pumas tuvo otro debutante en su portería para enfrentar al Inter Miami en Leagues Cup y le tocó ‘novatada’ por parte de Luis Suárez.

Miguel Paul fue el elegido por Efraín Juárez para reemplazar a Keylor y, aunque no cometió los errores que tuvo Rodrigo Parra en su debut, sí sufrió ante el Inter Miami que ganó el partido por una remontada de 3-1.

Paul, de 21 años, recibió el primer gol de Rodrigo De Paul con la camiseta de Las Garzas (45’) y minutos después Luis Suárez lo vacunó, pero se salvó por un fuera de lugar.

El portero debutante de Pumas tuvo su revancha contra el Pistolero desde los once pasos tras un penal que cometió José Caicedo por una mano.

El delantero charrúa de 38 años no solo acertó su disparo, también humilló a Paul en su debut al ejecutarlo a lo Panenka.

Luis Suárez lo celebró con un sombrero que tenía el nombre de Delfina en homenaje a su hija, quien recientemente cumplió 15 años.

El golazo del Pistolero provocó el festejo y los aplausos de su amigo Lionel Messi, quien se perdió el juego por lesión pero estaba atento al partido desde su palco a nivel de cancha en el Chase Stadium.

Mientras que por Pumas, Keylor Navas lucía con cara seria. El portero costarricense ya sabe lo que es sufrir un golazo a lo Panenka de Luis Suárez en un Clásico que disputaron Barcelona y Real Madrid en 2019.

El tercer gol del Inter Miami lo hizo Tadeo Allende (69') con otro pase de Luis Suárez que terminó el encuentro con un golazo, un gol anulado y dos asistencias.

Pumas había abierto el marcador con gol de Jorge Ruvalcaba al minuto 34.