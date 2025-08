En Cruz Azul rompen silencio tras el 7-0: ¿qué pasó ante el Seattle?

Lira explicó que Cruz Azul vivió situaciones atípicas, pero que no son pretexto para lo que sucedió ante los Sounders en la Leagues Cup.

"La verdad, fue una preparación un poco atípica de partido, si bien 48 horas antes no podíamos entrenar, había muchísima gente, no se podía entrenar, pero repito, no por eso perdmos, estamos avergonzados, dolidos, pero con hambre y ganas, qué mejor que mañana, sabiendo que nuestra gente nos apoyará aquí en Los Ángeles".