Horario y dónde ver el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami, Final de la Leagues Cup 2025
Lionel Messi está a las puertas de otro título en su ilustre carrera profesional ante un titán de la MLS.
El Seattle Sounders y el Inter Miami disputarán la Gran Final de la Leagues Cup 2025 este domingo en busca de encontrar a un nuevo ganador de este certamen celebrado entre equipos de la Liga MX y la MLS.
El conjunto de Washington llega por segunda vez de forma consecutiva a la Gran Final de la Leagues Cup, mientras que los dirigidos por Javier Mascherano fueron campeones en la edición de 2023, justo cuando llegaba el astro Lionel Messi.
Se trata pues de dos de los equipos más fomimantes que tiene la MLS en la actualidad en un torneo en el que las escuadras dr la Liga MX qurdaron liminadas desde la instancia de los Cuartos de Final.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SEATTLE SOUNDERS VS. INTER MIAMI, FINAL LEAGUES CUP 2025
Cabe recordar que ambas escuadras, al disputar la Final de la Leagues Cup, están clasificadas a la Concacaf Champions Cup. Eso sí, el ganador de este encuentro en el Lumen Field avanzará directamente a los Octavos de Final de ese certamen.
- Cuándo es el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami: este domingo 31 de agosto.
- A qué hora es el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami: 18;00 del centro de México, 8pm ET, 5pm PT.
- Dónde ver el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami: en México por Canal 9 y TUDN, en Estados Unidos podrás seguir la transmisión por Univisión, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.