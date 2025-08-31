Horario y dónde ver el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami, Final de la Leagues Cup 2025

Video Messi va por otro título: así puedes ver la Final de la Leagues Cup

El Seattle Sounders y el Inter Miami disputarán la Gran Final de la Leagues Cup 2025 este domingo en busca de encontrar a un nuevo ganador de este certamen celebrado entre equipos de la Liga MX y la MLS.

El conjunto de Washington llega por segunda vez de forma consecutiva a la Gran Final de la Leagues Cup, mientras que los dirigidos por Javier Mascherano fueron campeones en la edición de 2023, justo cuando llegaba el astro Lionel Messi.

PUBLICIDAD

Se trata pues de dos de los equipos más fomimantes que tiene la MLS en la actualidad en un torneo en el que las escuadras dr la Liga MX qurdaron liminadas desde la instancia de los Cuartos de Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SEATTLE SOUNDERS VS. INTER MIAMI, FINAL LEAGUES CUP 2025



Cabe recordar que ambas escuadras, al disputar la Final de la Leagues Cup, están clasificadas a la Concacaf Champions Cup. Eso sí, el ganador de este encuentro en el Lumen Field avanzará directamente a los Octavos de Final de ese certamen.



