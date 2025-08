En conferencia de prensa se le cuestionó a Guido Pizarro sobre las declaraciones del técnico de Monterrey, Doménec Torrent en las que mencionó que el torneo era de “trampa” a lo que el técnico felino no quiso entrar en polémica y dejó clara su postura.

“En lo personal a mí me gusta venir a jugar acá a estas competiciones, pienso que ayuda mucho a las dos ligas y creo que para nosotros venir a viajar es más trayecto, pero no importa, pero en lo personal a mí me gusta, tengo mucho respeto por lo que dijo Torrent y por lo que dijo el ‘Turco’ (Mohamed).