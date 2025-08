Rayados empató su segundo partido de la Leagues Cup, ahora frente a New York Red Bulls , pero logró sacar el punto extra tras la tanda de penaltis en la que fueron mejores. Algo que no le sirve de mucho a Monterrey para seguir avanzando en el torneo.

Sobre esto habló Doménec Torrent , técnico de los regiomontanos y sus declaraciones dejaron a todos con la boca abierta, al no darle la importancia a esta eliminación.

“Ahora nos centramos en la liga mexicana, que es lo que realmente interesa, pero queríamos ganar para llegar a pasar a la próxima ronda, no ha podido ser, sí que creamos ocasiones. Estoy conforme con el juego, los últimos 25 minutos de la primera parte, no a pesar del esfuerzo de los jugadores, no de la segunda parte”.