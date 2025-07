No obstante, un doblete de Paulinho más una extraordinaria actuación de Luis García Palomera tras atajar tres penales , dieron a los Diablos Rojos dos puntos con miras a sus siguientes dos partidos del torneo frente a CF Montreal y New York Coty FC.

“Del arbitraje no hablo, pero después del partido no doy una opinión que no me gusta, porque a veces el tomo está a favor, a veces el tomo en contra. Entonces, hay que hay que hay que aceptarlo. Lo que sí es que somos visitantes, bastante visitantes fuimos.