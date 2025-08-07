Phil Neville, director técnico de Portland Timbers, reprochó en plena conferencia de prensa que el partido ante el América no fuera detenido debido al grito discriminatorio, aunque aplaudió que el árbitro central detuviera el encuentro hasta que la afición se detuviera.

Fue ya en tiempo de compensación que el central Guido Gonzales Jr. detuvo las acciones para cumplir con los protocolos en caso de que el grito discriminatorio se hiciera presente en las gradas.

“Realmente lo más importante aquí es que hemos jugado un partido esta noche, que todos hemos disfrutado mucho. Ha sido entre dos equipos muy buenos, muy competitivos. Pero no deberíamos estar hablando de futbol, deberíamos estar hablando de la discriminación en un campo de futbol.

“No hay lugar para la discriminación en absoluto. Creo que el árbitro manejó el incidente muy bien. Creo es inaceptable que mis jugadores hayan sido discriminados. Es inaceptable que exista esta discriminación, no solo en un estadio de futbol, sino en la sociedad. Y no creo que ese juego debiera continuar después de ese incidente. Creo que debimos dejar la cancha.

“Sé que tenemos procesos, protocolos, pero para mí el futbol no importa en estas situaciones. Hubo probablemente cuatro o cinco interrupciones por discriminación a lo largo del partido.

“Creo que si vamos a ser realmente serios sobre eso, sobre por lo que realmente estamos aquí, entonces creo que se necesita hacer algo porque nuestros jugadores, mis jugadores, mis chicos fueron sometidos a discriminación esta noche. Y eso es totalmente inaceptable”, indicó Phil Neville.

DIRECTOR TÉCNICO DE PORTLAND TIMBERS APLAUDE AL AMÉRICA PESE A DISCRIMINACIÓN

Asimismo, el estratega británico señaló que durante la tanda de penales, su portero fue objetivo de una luz láser desde las gradas lo que generó incomodidad y que aunado al grito discriminatorio, el partido no debió seguir.

“Tengo el mayor respeto por el América porque son uno de los equipos más grandes, con los mejores aficionados. Pero la discriminación es inaceptable. Realmente no quiero hablar de futbol porque este, para mí, es el problema más grande en este juego. Me siento así de mal al respecto”, concluyó el director técnico tras el América vs. Portland Timbers de la Leagues Cup 2025.