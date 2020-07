Zinedine Zidane quiere ganar para dar una alegría a su afición tras la pandemia

"Pensamos en nuestra afición porque hay mucha gente que lo pasó mal y lo sigue pasando mal. El fútbol es una manera de olvidar un poco el día a día. Lo que queremos nosotros es conseguir cosas para esa gente que no puede venir a los partidos" , aseguró Zidane.

"Lo particular de ahora es que después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, después de quedarse en casa casi tres meses, los jugadores querían hacer cosas grandes. Se veía en los partidos, pero yo les veo en los entrenamientos: entrenaban fenomenal, querían quedarse después a hacer cosas y eso te dice todo" , apunta Zidane.

El estratega también asegura que piensan vencer al Villarreal y no contemplan la posibilidad de dos empates para salir campeones.

"No firmaría dos empates. No es que prefiera o no, es que estamos aquí para una cosa: pensar en el partido de mañana y ganarlo. Es lo que nos motiva. Nos preparamos para eso", dijo.