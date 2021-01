Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , se encuentra en espera de resultados de coronavirus y podría no estar con el Real Madrid en su próximo compromiso contra el Osasuna.

Por protocolo La Liga española podría decidir qué Zinedine Zidane no puede estar con el equipo para medirse al Osasuna.

Zinedine Zidane no dirigió el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas y no ha tenido contacto con miembros del cuerpo técnico, ni de la plantilla hasta que no conozca el resultado final.