Umtiti, única baja del Barcelona previo la juego ante el Villarreal

Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Barcelona empezó a preparar el próximo partido de LaLiga contra el Villarrea l, en el que no estará Samuel Umtiti , que ha vuelto a resentirse de su rodilla izquierda .

Sin embargo, desde entonces, el defensa, que no quiso pasar por el quirófano, no ha vuelto a ser el mismo. Con varias recaídas, un rendimiento a la baja y una presencia intermitente en el once titular.