“Me hubiera encantando que lo hubieran traído al Barcelona, además Chícharo y Vela me afectaron porque Chícharo se va de Sevilla y con eso me quitan a Nesyri y luego Vela no va al Barça y con eso se llevan a Braithwaite, pero me hubiera gustado que Chícharo se quedara en Sevilla y Vela viniera al Barcelona”.