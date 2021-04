Tras la victoria ante el Valladolid , el técnico del Barcelona , Ronald Koeman , dijo que no sabía si la jugada en donde Jordi Alba tocó el balón con la mano era penal porque no había visto la repetición, pero en todo caso el VAR la revisó y decidió no marcarla.

"No creo que momentos de partido de hoy puedan influir. No he visto la imagen de posible penalti. El árbitro estuvo ahí, el VAR controló la jugada y no decidió pitar. Hay un día que sí es penal, pero hoy tuvimos mucha suerte. Hay un balance que hay cosas en contra, pero no he visto la imagen y no se decir si es penal o no”, dijo el holandés en conferencia de prensa.