Video ¡Remontada de la mano de Lamine! Revive los goles del triunfo del Barça

Barcelona cumplió en la Jornada 7 de LaLiga y se convirtió en líder con la trabajosa victoria ante Real Sociedad para mantener el invicto en el campeonato.

Pese a que los blaugrana empezaron y terminaron dominando el primer tiempo, el gol inaugural de la noche vino por parte de los visitantes a la media hora de juego.

Álvaro Odriozola remató en el corazón del área un centro potente de Ander Barrenetxea para silenciar al Estadio Olímpico de Montjuic a los 31 minutos y cuando más parecía que el Barca abriría primero el marcador.

La Real solo tuvo esa chispa en toda la primera parte, pues a partir del gol el Barcelona se tiró al frente y sofocó a un Álex Remiro que respondió de gran forma evitando al menos dos goles cantados en contra.

Sin embargo, la presión fue demasiada para la Real y a minutos del descanso, al 43', Jules Koundé se elevó a primer poste y conectó con la frente para finalmente batir al rival y marcar el 1-1.

El segundo tiempo estuvo marcado por el ingreso de Lamine Yamal al minuto 58 y en segundos el jugador influenció en el partido, pues en menos de un minuto desbordó por la banda y centró para el tremendo cabezazo de Robert Lewandowski y el 2-1 definitivo.