Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

Todavía no estamos en septiembre, pero el arbitraje ya levanta mucha polémica en LaLiga en España, todo después del partido que el Real Madrid disputó ante el Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu.

Marcador de 2-1 para la escuadra blanca ante un Mallorca muy aguerrido, pero que acabó por sucumbir ante los de Xabi Alonso en un partido que se tornó ríspido por momentos, además de polémico.

El conjunto isleño sorprendió desde temprano en Chamartín, con gol de Muriqi a los 18' en jugada a balón parado en lo que era una sorpresa mayúscula para los dirigidos por Xabi Alonso.

El conjunto merengue resurgiría en el mismo primer tiempo gracias a goles separados casi casi solo por segundos, en primera instancia con Arda Güler a los 37' e, instantes después, vía Vinicius para dar la voltereta al marcador.

La polémica en el Estadio Santiago Bernabéu cayó después de que se anularan tres goles al Real Madrid, dos de ellos muy apretados y dos de ellos de Mbappé, mientras que también Arda Güler se quedó con las ganas de anotar su doblete.