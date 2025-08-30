    Real Madrid

    Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

    LaLiga sigue en llamas con polémicas arbitrales y el conjunto merengue mantiene perfección en la temporada.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates a goal that was later annulled during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real RCD Mallorca at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on August 30, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)
    Imagen THOMAS COEX/AFP via Getty Images
    Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates a goal that was later annulled during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real RCD Mallorca at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on August 30, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

    Todavía no estamos en septiembre, pero el arbitraje ya levanta mucha polémica en LaLiga en España, todo después del partido que el Real Madrid disputó ante el Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu.

    PUBLICIDAD

    Marcador de 2-1 para la escuadra blanca ante un Mallorca muy aguerrido, pero que acabó por sucumbir ante los de Xabi Alonso en un partido que se tornó ríspido por momentos, además de polémico.

    El conjunto isleño sorprendió desde temprano en Chamartín, con gol de Muriqi a los 18' en jugada a balón parado en lo que era una sorpresa mayúscula para los dirigidos por Xabi Alonso.

    El conjunto merengue resurgiría en el mismo primer tiempo gracias a goles separados casi casi solo por segundos, en primera instancia con Arda Güler a los 37' e, instantes después, vía Vinicius para dar la voltereta al marcador.

    La polémica en el Estadio Santiago Bernabéu cayó después de que se anularan tres goles al Real Madrid, dos de ellos muy apretados y dos de ellos de Mbappé, mientras que también Arda Güler se quedó con las ganas de anotar su doblete.

    El Real Madrid tiene de momento puntaje perfecto, con nueve puntos de nueve posibles para comandar LaLiga, a reserva de lo que haga el Barcelona este domingo.

    Más sobre La Liga

    1 min
    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    1 min
    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

    1 min
    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano

    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano

    1:15
    ¡Tremendo partido de debut de Oviedo como local en LaLiga!

    ¡Tremendo partido de debut de Oviedo como local en LaLiga!

    1:26
    Millonario acuerdo entre Barça y Nico Williams, aunque hay un pero

    Millonario acuerdo entre Barça y Nico Williams, aunque hay un pero

    Relacionados:
    Real MadridMallorca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD