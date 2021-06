Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 21-22

La marca Adidas y el Real Madrid presentaron oficialmente la camiseta para la temporada 2021-22, diseñada para reflejar el espíritu y el sentido de unidad del club con sus aficionados bajo el lema 'This is grandeza', y que incluye referencias a su ciudad y su icónico estadio.

Una de las cosas que más llamó la atención de esta presentación fue que por primera vez el capitán Sergio Ramos no apereció en la campaña de la nueva camiseta.

En las imágenes lanzadas por el Real Madrid y la marca Adidas no hay ni rastro de Ramos, quien no estuvo presente en la sesión de fotos con sus compañeros.

El hecho de que Ramos no aparezca con la nueva camiseta no confirma no vaya a seguir en el Real Madrid, pero sí aumenta esta posibilidad, pues algo similar ya sucedió con Cristiano Ronaldo en 2018.