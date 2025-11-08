Xabi Alonso contestó en rueda de prensa a los comentarios de Gareth Bale sobre el vestidor del Real Madrid cuando defendió sus colores hace ya algunos años.

De cara al partido de Jornada 12 ante Rayo Vallecano y tras la derrota ante Liverpool en la Champions, el entrenador español fue cuestionado en conferencia sobre la polémica declaración del galés y así respondió:

"No, un vestuario con grandes jugadores con mucha personalidad, empezado un proyecto nuevo, con muchas ganas, estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me da energía".

¿QUÉ DIJO GARETH BALE SOBRE EL VESTIDOR DEL REAL MADRID?

El exjugador merengue fue invitado a un programa de futbol en el Reino Unido previo a la jornada pasada de la Champions League, donde habló de su pasado 'blanco'.

"Creo que les vino bien que Xabi Alonso llegara en el Mundial de Clubes para poner a prueba qué sistema le funcionaba mejor como si fuera una pretemporada, porque no es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid, porque tienes que lidiar con los egos de los futbolistas, ese tipo de cosas".