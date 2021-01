Real Madrid concretó la contratación del defensa David Alaba

La renovación de David Alaba con el Bayern Munich no llegó y varios tiburones estaban acechando al defensa austriaco, uno de ellos era el Real Madrid , que de acuerdo con reportes desde España , llegó a un acuerdo con el futbolista de 28 años quien llegará para la siguiente temporada en un negocio redondo para los Merengues , pues únicamente tendrán que invertir en su salario ya que desde este mes quedó libre para negociar con el equipo que quisiera, pues su contrato con los alemanes vence el 30 de junio.

Alaba era pretendido por varios equipos importantes en el Viejo Continente como Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Liverpool, pero la dirigencia del Madrid no perdió tiempo y apretó el paso en la carrera para evitar que les comieran el pastel, aprovechando un poco que el jugador ha reconocido que tenía interés en jugar en el futbol español y dejar a un lado al equipo con el que lo ha ganado todo a lo largo de 10 temporadas.

Lo que ganará Zinedine Zidane con el austriaco será mucho, pues es un futbolista que sabe jugar como lateral por izquierda, una posición en la que Marcelo ya no rinde lo que acostumbraba, o también lo puede habilitar como defensa central, posición en la que se desempeña en el Bayern y en la que el Madrid ha padecido, pues además de Sergio Ramos, quien no ha renovado contrato, Raphael Varane tiene un año y medio más de vínculo, mientras que Militao no ha sido el jugador que esperaban cuando pagaron 50 millones de euros al Porto.