LaLiga Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana El defensor central del Real Madrid perdió cinco kilos y ya se encuentra en su domicilio bajo tratamiento.

Video Raúl Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana

Las alarmas se dispararon en el Real Madrid, Raúl Asencio perdió cinco kilos a lo largo de la semana y se había dicho que tenía una gastroenteritis severa, pero los síntomas no amainaron y fue hospitalizado este sábado para realizarle estudios para identificar lo que ocurría.

Así, luego de que se perdió el duelo de mitad de semana ante el Bayern Múnich por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en el conjunto merengue fue eliminado de la competencia de la UEFA, y de que fuera ocasión que le ocurriera algo similar a lo largo de la campaña, por fin hay un diagnóstico: enterocolitis bacteriana.

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Así lo dio a conocer el propio club a través de un escueto comunicado:

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento. Pendiente de evolución", se lee en el documento.

No se especifica el tiempo de baja del jugador, pero se asume que por su condición y su falta de entrenamiento durante estos días, que no jugará por lo menos ante el Alavés en el duelo de la Jornada 32 del próximo martes 21 de abril.

Su más reciente partido fue el 10 de abril pasado ante el Girona. En el que disputó los 90 minutos del juego ante el Girona en el empate a un gol en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué es la enterocolitis bacteriana?

Según la información de https://my.clevelandclinic.org/: "La enterocolitis es una inflamación que se produce en todo el intestino. Combina la “enteritis ”, inflamación del intestino delgado , con la “ colitis ”, inflamación del intestino grueso

"La inflamación en cualquiera de los intestinos es común, pero cuando afecta a ambos, suele ser más grave. También tiende a afectar a personas con sistemas inmunitarios más vulnerables, especialmente a los bebés", se lee en la página web.

Los síntomas pueden ser diárrea, perdida de apetito, náuseas, vómito, fiebre, fatiga. Finalmente, las causas comunes incluyen infecciones virales como la gastroenteritis así como infecciones parasitarias como la giardiasis e infecciones bacterianas tales como la intoxicación alimentaria.