Champions League Real Madrid pierde a Raúl Asencio para la Vuelta ante Bayern Múnich El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa pierde a un jugador importante, pero recupera a otro.

Video Real Madrid suma inesperada baja para partido de Champions League

El defensa Raúl Asencio se perderá el partido de Vuelta del Bayern Múnich vs. Real Madrid de UEFA Champions League en Cuartos de Final este miércoles en Alemania.

Tras haber perdido el partido de Ida en el Estadio Santiago Bernabéu por 2-1, el equipo merengue deberá remontar este resultado si quiere pasar a Semifinales del torneo.

PUBLICIDAD

La razón de baja de Asencio en el Real Madrid



Raúl Asencio no hizo el viaje a la ciudad de Múnich debido a una gastroenteritis, esto a pesar de que se entrenó en principio con normalidad este martes en Valdebebas.

Es la cuarta ocasión que el defensa sufre de este malestar y que lo ha hecho perderse partidos a lo largo de la temporada. El zaguero había regresado a la actividad tras estar separado por el técnico Álvaro Arbeloa.

Asencio jugó el pasado viernes en la derrota del Real Madrid ante Girona por 2-1, y aunque no hay parte médico oficial, el Diario Marca adelantó su ausencia para el compromiso ante Bayern.



Arbeloa recupera a Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, que descansaron en el último encuentro liguero, y a Franco Mastantuono, que tampoco estuvo disponible ante los de Míchel Sánchez por sanción.

La convocatoria de 23 futbolistas la completan tres canteranos: los porteros Fran González y Javi Navarro y el centrocampista Thiago Pitarch.

Las bajas de Real Madrid ante Bayern Múnich



La baja de Raúl Asencio se suma a las ya conocidas de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, por lesión, así como a la de Tchouaméni, que no jugará debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Los otros defensas disponibles que tendrá el cuadro blanco son Eder Militao, Huijsen, Mendy, Carvajal y Fran, que estarán en el Allianz Arena.