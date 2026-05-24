Atlético de Madrid Obed Vargas sufre goleada del Villarreal sobre Atlético de Madrid en última jornada de LaLiga Los Colchoneros se despidieron de la temporada goleados y sin títulos.

Video El Atlético y Obed despiden la temporada con 'manita' en contra

El Atlético de Madrid se despidió de la temporada 2025-26 de LaLiga con una escandalosa goleada a manos del Villarreal y con el mexicano Obed Vargas de titular.

Vargas, quien logró sumar minutos de cara a la lista definitiva del Mundial 2026 que entragará Javier Aguirre en la fecha límite, tuvo una actuación discreta sobre la cancha del Madrigal y sin poder hacer mucho para evitar la bochornosa actuación de su equipo.

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Dani Parejo abrió el marcador de penal a la media hora del primer tiempo. Tres minutos después, Ayoze Pérez aumentaba la ventaja con una gran jugada por la banda que remató en el corazón del área.

La goleada comenzó a tomar forma cinco minutos después con el gol de Georges Mikautadze tras una escapada brutal y una serie de fintas para el 3-0.

El Atlético de Madrid logró reaccionar, tarde, pero lo hizo en un tiro de esquina que Marc Pubill mandó a guardar con la frente a segundo palo.

Sin embargo, el Villarreal se iría a los vestidores con más alegrías, ya que al 44’, Pape Gueye anotaba el 4-1 con un portento de gol al disparar de primera intención con parte interna desde los linderos del área grande.

El desastre del Atlético, que no había hecho cambios hasta entonces en el encuentro, se consumó minutos después de la reanudación con el quinto gol del Villarreal cortesía de Ayoze Pérez para su doblete.