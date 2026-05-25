LaLiga Larcamón, nuevo técnico del Sporting de Gijón Mientras Cruz Azul, su exequipo festeja su décimo tíulo de Liga MX, el técnico argentino firmó con el conjunto español.



Video Nicolás Larcamón, nuevo técnico del Sporting de Gijón y así lo presentó

Mientras Cruz Azul festeja su décimo título de Liga MX conseguido el domingo al vencer a Pumas en la Final del Clausura 2026, Nicolás Larcamón, el hombre que armó al equipo que finalmente se coronó bajo el mando de Joel Huiqui, firmó con el Sporting de Gijón de la Segunda División de España.

Así lo dio a conocer el propio club, propiedad del Grupo Orlegi, mediante un comunicado en sus redes sociales.

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"El Real Sporting de Gijón ha llegado a un acuerdo con Nicolás Ricardo Larcamón Vallejo (La Plata, Buenos Aires, 11/08/1984) para que se convierta en el entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27. El técnico argentino firma un contrato hasta junio de 2027", se explica en el documento.

Por su parte, el diario español Marca añadió que su contrato incluye una claúsula de renovación automática en caso de conseguir el ascenso a primera división.

La misma publicación explicó que Larcamón llegó a Asturias el viernes, realizó distintas actividades al interior de club, firmó y regresará a Argentina para luego establecerse en Gijón.

Además del comunicado oficial, las cuentas oficiales del club publicaron un video en el que Larcamón se dirigió a la afición de su nuevo club.

"Me dijeron que Asturias es fantástica, que quien llega se enamora de ella. Que Gijón tiene esa magia y ese encanto. Me dirijo a ustedes con el deseo de sentirnos muy cerca desde este primer día. Para un argentino, ponerse la camiseta significa comprometerse por completo con algo. También me han dicho que tendré el privilegio de sentarme en el banquillo del estadio más antiguo de España. Una responsabilidad máxima. Sé perfectamente que si entregas todo por este escudo, el Molinón empuja y empuja de verdad", comenta el técnico entre imágenes de la ciudad, del Molinón y de la afición.

Sporting de Gijón será el primer club europeo del técnico argentino que ya ha dirigido en Venezuela, Chile y Brasil. En México fue técnico de Puebla, Necaxa, León (con el que ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2023) y Cruz Azul.

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En abril pasado, Cruz Azul, que el domingo se coronó en la Liga MX, anunció su cese tras la fecha 16 del Clausura 2026. La Máquina estaba situada en el cuarto lugar de la competencia con 30 puntos.