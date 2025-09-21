Ondean bandera de Palestina en el Barcelona vs. Getafe

Video ¡Ve todos los goles! Barcelona golea a Getafe con doblete de Ferran Torres

Barcelona no tuvo problemas en derrotar y golear 3-0 al Getafe en la Jornada 5 de LaLiga para seguir cazando el liderato del Real Madrid.

El equipo de Hansi Flick se quedó con la victoria en el Estadi Johan Cruyff con un doblete de Ferran Torres (15’, 34’) y un gol de Dani Olmo (62’).

La bandera de Palestina se hizo presente en el encuentro cuando un aficionado invadió el campo tras el 3-0 del Barcelona para ondear la bandera antes de ser detenido por los elementos de seguridad.

Hace unos días, unas 6 mil 500 personas se manifestaron en la ciudad de Barcelona con pañuelos, colores y la bandera de Palestina para apoyar a los gazatíes y pedir sanciones contra el gobierno de Israel por la guerra que se vive en la Franja de Gaza.

La victoria del Barcelona llega después de aplastar 6-0 al Valencia en la fecha pasada de LaLiga y de vencer 1-2 al Newcastle United en su debut en la UEFA Champions League 2025-26.

El conjunto culé llegó a 13 puntos para mantener el segundo lugar de LaLiga y quedarse a dos del líder Real Madrid que ha ganado todos sus encuentros en el inicio de temporada.

Barcelona visitará al Real Oviedo la próxima jornada y recibirá a la Real Sociedad antes de medirse al campeón de la Champions League, el PSG de Luis Enrique, el próximo miércoles 1 de octubre.