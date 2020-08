Lionel Messi , estrella del Barcelona , no solo vence a sus rivales dentro del terreno juego, ahora también podrá derrotar al COVID-19 con ayuda de un colchón especializado que neutraliza al virus en un 99.84 por ciento después de que una persona contagiada se haya acostado en el.

“Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, contó el español.