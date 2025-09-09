Video ¡Bomba de Lamine! “No he querido ganar el Balón de Oro”

Lamine Yamal es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro este año junto a los futbolistas del PSG Ousmane Dembélé y Vitinha.

El jugador del Barcelona confía en seguir los pasos de su ídolo, el argentino Lionel Messi, que es el máximo ganador con ocho Balones de Oro en su carrera.

“Se lo dije a mis amigos: no sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos. Al final yo creo que soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo”, dijo en entrevista con José Ramón de la Morena.

Además, Lamine Yamal lanzó una picante declaración sobre el porqué no ha ganado el Balón de Oro pese a que todavía es muy joven -18 años-; Messi ganó su primer Balón de Oro a los 22 años, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo a los 23.

“ Si no lo he ganado es porque no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido, entonces sueño con tener muchos y el día que llegue seré muy feliz, pero voy a querer seguir ganando más y ganando con mi equipo”, sentenció.

Lamine Yamal inició la temporada con el Barcelona con dos goles y tres asistencias en tres partidos de LaLiga.

La temporada pasada, el nuevo ‘10’ culé registró 18 goles y 25 asistencias en 55 juegos.

Con La Roja, suma seis goles y 12 asistencias en 23 encuentros.