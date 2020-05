LaLiga revela fechas y horarios de jornada de regreso

Luego de que LaLiga informara sobre el regreso de la actividad en la temporada este domingo reveló los horarios para las jornadas 28 y 29.

Como se había adelantado Sevilla y Real Betis inauguran el regreso de la liga española el jueves 11 de junio (22 horas tiempo de España).

Dentro de los partidos destacados están el Mallorca- Barcelona (sábado 13 de junio, 22 horas tiempo de España) y el Real Madrid-Eibar (domingo 14 de junio, 19:30 horas tiempo de España).

La jornada 29 seguirá el lunes 15 de junio, es decir que habrá partidos de manera consecutiva.

El martes 16 jugarán Barcelona y Leganés y el Real Madrid y el Valencia disputarán el último juego del jueves 18 de junio.

Previo a la suspensión de actividades Barcelona estaba de líder con 58 puntos, a dos de ventaja frente al Real Madrid. Sevilla les seguía con 47 unidades.

Jornada 28

Jueves 11

22 horas: Sevilla vs Real BetisViernes 12

19:30 horas: Granada vs Getafe

22:00 horas: Valencia vs Levante

Sábado 13

13:00 horas: Espanyol vs Alavés

17:00 horas: Celta vs Villarreal

19:30 horas: Leganés vs Valladolid

22:00 horas: Mallorca vs Barcelona

Domingo 14

13:00 horas: Athletic vs Atlético de Madrid

19:30 horas: Real Madrid vs Eibar

22:00 horas: Real Sociedad vs Osasuna

Jornada 29

Lunes 15

19:30 horas: Levante vs Sevilla

22:00 horas: Betis vs Granada

Martes 16

19:30 horas: Getafe vs Espanyol

19:30 horas: Villarreal vs Mallorca

22:00 horas: Barcelona vs Leganés

Miércoles 17

19:30 horas: Eibar vs Athletic Club

19:30 horas: Valladolid vs Celta

22:00 horas: Osasuna vs Atlético de MadridJueves 18

19:30 horas: Alavés vs Real Sociedad

22:00 horas: Real Madrid vs Valencia