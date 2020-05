Victoria Pavón , presidenta del Leganés , contradijo a su director técnico, el mexicano Javier Aguirre , y dijo que no tienen fecha exacta para que los partidos se reanuden en LaLiga .

"No se ha dado una fecha cerrada. Sé lo que Javier dijo ayer, pero no sé de dónde le ha venido la fuente", comentó a TVE, una radiotelevisora de España, y también aclaró que no ha tenido oportunidad de platicar con ‘el Vasco’ Aguirre para conocer su fuente.