Keita Baldé: “Volvería al Barcelona si Piqué es el presidente”

“Sí me gustaría volver a España, es uno de mis deseos. Pude jugar en la cantera del Barça y es una de las ligas que me falta por disfrutar. ¿Al Barça? Buena pregunta, eh... si Piqué es el presidente, volvería”, externó el senegalés para el diario AS.

“¿Al Madrid? Depende de las circunstancias. No te diría que no ahora mismo. Te estaría mintiendo. Yo me lo pensaría y a lo mejor luego te digo que no, pero de primeras no te diría que no. Puede ser…”, explicó.