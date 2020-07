Casi 20 años han pasado de aquella dramática calificación de la selección mexicana al Mundial de Corea-Japón 2002 y hoy, Javier Aguirre, DT de aquel Tri, la ve a la par de lo que sería la salvación de su Leganés.

Este domingo, el DT mexicano se jugará la permanencia en primera división enfrentando al Real Madrid y tras una remontada que sería épica, situación por la que rememoró aquel pase del Tri a la Copa del Mundo cuando estaba desahuciado en la eliminatoria.

“Hay un momento fuerte cuando me llaman a la selección en 2002 después de una final que perdí con Pachuca contra Santos y quedaban 5 partidos y me piden sacar los 15 puntos, sino no vamos al Mundial. Ahí estaba muy feo porque había todo un país detrás, una cantidad de intereses muy grandes y sacamos 4 victorias y un empate y ese fue el más complicado y el que mejor recompensa tuvo.

“Este sin lugar a dudas también porque evidentemente es la Liga española, da la vuelta al mundo y casualmente nos toca el último partido con el Real Madrid campeón cuando hace 4 partidos estábamos a 8 puntos de la salvación. En cuanto a épica, este sería el más importante de mi carrera”, señaló Aguirre.

En charla exclusiva con TUDN, el Vasco negó que vaya a estar puntualmente atento a lo que suceda en el partido entre Espanyol y Celta de Vigo, aunque aceptó que tampoco puede alejarse por completo.

“No me gusta (saber resultados de otros partidos al momento), le dije a mis ayudantes: ‘no me digan nada’, nosotros veíamos al Alavés, no al Celta porque dábamos por un hecho que iban a ganar, pero les pedí que no me dijeran nada.